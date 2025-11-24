Sit-in dei lavoratori a tempo parziale dell’Asp di Agrigento, questa mattina, dalle ore 10 alle ore 12, in piazza Aldo Moro, davanti alla Prefettura di Agrigento. Presenti i vertici delle sigle sindacali. L’iniziativa nasce per denunciare alle istituzioni le gravi difficoltà organizzative che riguardano i rapporti di lavoro part-time involontari, con particolare riferimento agli Operatori socio-sanitari (Oss) e agli Ausiliari.

Obiettivo della mobilitazione è stato quello di sollecitare la politica regionale ad individuare soluzioni concrete e l’avvio di percorsi che consentano di superare gli attuali limiti di spesa sul personale, i quali rappresentano oggi un vero ostacolo alla trasformazione dei contratti da part-time a full time per i lavoratori interessati.

Il sindacato chiede che ci sia un intervento assessoriale affinchè venga autorizzato uno sforamento dei tetti assunzionali e una modifica qualitativa della dotazione organica che consenta all’attuale managment aziendale di procedere alla trasformazione dei contratti. Al termine della manifestazione i vertici della Cisl Fp hanno incontrato il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp