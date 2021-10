Uil: misure a favore dell’occupazione

L’A.P.L. UIL di Agrigento è stata accreditata come soggetto promotore di misure a favore dell’occupazione giovanile. Garanzia Giovani è il programma europeo a favore dell’occupazione giovanile.

Il programma è rivolto ai giovani NEET e non NEET di età compresa tra i 15 e i 35 anni (non compiuti) residenti in Italia (cittadino comunitario o straniero extra UE regolarmente soggiornante) non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.

Il primo passaggio per aderire al Programma è la registrazione al Portale: puoi registrarti in autonomia compilando il form di registrazione. Dopo la registrazione al portale riceverai una e-mail con le credenziali per l’accesso (controlla anche le cartelle “posta non desiderata” o “spam” prima di inoltrare una richiesta di assistenza in caso di mancata ricezione della mail).

Dopo aver effettuato l’adesione al Programma Garanzia Giovani cliccando sulla voce di menu GARANZIA GIOVANI > ADESIONE > NUOVA ADESIONE, sarai contattato dal Centro per l’Impiego da te scelto per concordare un percorso personalizzato di orientamento e per stipulare con il CPI il tuo Patto di Servizio.

Dopo la firma del Patto di Servizio, l’operatore del tuo Centro per l’Impiego ti illustrerà i servizi offerti da soggetti pubblici o privati accreditati, utili a conseguire una qualifica o ottenere un’opportunità di lavoro in linea con il tuo profilo.