Confcommercio presenta il progetto #sicurezzavera: la campagna contro la violenza di genere

#sicurezzaVera, la campagna contro la violenza di genere nei pubblici esercizi, arriva anche ad Agrigento. Il prossimo 12 ottobre alle 10:30 la conferenza stampa di presentazione del Progetto ideato da Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, in collaborazione con il Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione stessa e la Polizia di Stato. L’appuntamento sarà l’occasione per promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, idonee a diffondere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche afferenti alla cultura di genere e agli strumenti per tutelare le vittime di violenza di genere. Il progetto ha il fine di incrementare i livelli di sicurezza delle donne, individuando strategie e modalità sempre più efficaci e nuove per diffondere la cultura di genere, coinvolgendo la rete dei Pubblici Esercizi, realtà capillari e luci sul territorio, per far sì che ne diventino i principali divulgatori e promotori. Alla conferenza stampa parteciperanno: Valentina Picca Bianchi, Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe-Confcommercio, Gabriella Cucchiara, Presidente provinciale Fipe Confcommercio, Giuseppe Caruana, Presidente provinciale Confcommercio Maria Rita Cocciufa, Prefetto di Agrigento Rosa Maria Iraci, Questore di Agrigento, Genevieve Di Natale, Vice Questore aggiunto, Angelo Cascino, Vice Dirigente Divisione Polizia Anticrimine, Vittorio Stingo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento Francesco Miccichè, Sindaco Comune di Agrigento, Roberta Lala, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Agrigento Antonella Gallo Carrabba, Responsabile Centro antiviolenza Luce Rosamaria Miraglia, Direttrice UEPE di Agrigento, Carmelina Guarneri, Presidente FIDAPA Agrigento

Margherita Trupiano, Presidente Eletta Soroptomist Agrigento.