Ugri- Servizi per l’Ambiente, realtà solida e sostenibile nel panorama delle imprese di settore

La Ugri- Servizi per l’Ambiente è un’ azienda palermitana che opera, prevalentemente, con i suoi servizi in tutta la Sicilia, ma che sviluppa attività anche oltre lo Stretto.

Lavora sia con il pubblico che con il privato. Ascoltare i bisogni della comunità è la mission con la quale la Ugri affronta il lavoro rivolgendosi alle istituzioni ed alle attività private.

Il business sviluppato tiene conto di problematiche sociali che sono strettamente collegate all’ambiente. Il personale è formato e costantemente aggiornato, il parco mezzi viene sempre implementato rispetto alle esigenze del mercato e nel rispetto delle normative.

Il team amministrativo presente negli uffici risponde ad ogni esigenza che arriva grazie alle consulenze richieste, sempre fornite gratuitamente. Dal bonus amianto, con cui non solo si rimuove e si trasporta il materiale ma si bonifica anche l’area contaminata, alla rimozione del materiale edile, dal recupero e smaltimento di oli vegetali alle apparecchiature Raee fino a tutti i rifiuti di produzione industriale, dal ritiro, trasporto, smaltimento del rifiuto sanitario, pericoloso e non, fino al recupero di carcasse animali, sono alcuni dei tanti servizi che la Ugri è in grado di garantire.

L’azienda da anni è in campo con azioni di responsabilità sociale che ne hanno potenziato la sostenibilità. Le campagne ideate, realizzate ed avviate hanno trovato il core business nel riscontro da parte della collettività, che si è mostrata interessata e pronta a spendersi per altre attività di sensibilizzazione, così da creare un circolo virtuoso di buone pratiche.

Tra le campagne realizzate ad esempio c’è “Il nido della vita”, “La Terra siamo Noi”, non di meno l’azienda sostiene lo sport, declinato in diverse forme, come importante impegno per i giovani e per l’ intera società.

Nell’ultimo anno la Ugri ha poi avviato insieme alla sua Business Developement Manager, Natalia Re, che è Ambasciatrice per la Gentilezza, per la Regione Siciliana e per la Calabria, una serie di attività volte a incidere sulla comunicazione aziendale e sull’approccio sistematico al lavoro con pratiche di gentilezza e di riconoscenza.

Il perfetto mix tra servizi ambientali offerti e campagne di responsabilità sociale fanno della Ugri-Servizi per l’Ambiente una realtà solida e sostenibile nel panorama delle imprese di settore.