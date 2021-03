E’ ufficiale: tutta Italia sarà in zona rossa per il lungo “ponte” pasquale, per la precisione sabato 3 aprile, domenica di Pasqua 4 aprile, e lunedì di Pasquetta 5 aprile.

L’orientamento del Governo alla zona rossa per la Pasqua era già emerso in precedenza, come ipotesi ed è stato confermato durante la riunione tra esecutivo, Regioni ed enti locali.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, saranno applicate le regole della zona rossa.