Mancata chiusura delle scuole, il sindaco di Agrigento: “mancanza di coraggio? Niente di più falso”

“Mi hanno criticato per la mancata adozione di un’ordinanza sulle chiusure delle scuole adducendo una mancanza di coraggio. Niente di più falso.” Interviene il sindaco di Agrigento dopo le dichiarazioni scaturire dalla mancata chiusura delle scuole. “Ieri sera – dice Franco Micciché- con i miei collaboratori e sentiti i vertici della Prefettura e dell’Assessorato regionale della Salute, siamo giunti alla conclusione che le norme di legge in materia non lasciano spazi ad alcuna competenza sindacale.Per chiarezza, ricordo che dagli artt. 21 e 43 del dpcm del 2 marzo 2021 emerge, senza alcun dubbio, che nelle zone gialle, quale è oggi la Sicilia, la competenza ad adottare l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici è del Presidente della regione, il cui provvedimento non è discrezionale bensì vincolato al superamento dei parametri di legge:250 contagiati per 100.000 abitanti.Non mi appartiene, e chi mi conosce lo sa benissimo, l’idea di non assumere responsabilità di governo, ma sempre nel rispetto della legge.”