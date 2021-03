NUOVO DECRETO: ADDIO ZONA GIALLA, PASQUA SARA’ BLINDATA

Ad appena una settimana dall’entrata in vigore del primo Dpcm del governo Draghi, dunque, si cambia già: dal 15 marzo al 6 aprile le zone gialle (ma ne sarebbero rimaste comunque molto poche, la Sicilia e forse un’altra) passano automaticamente in arancione, mentre il 3, 4 e 5 aprile, in corrispondenza con le festività pasquali, tutta l’Italia sarà in zona rossa, ed eccezione delle regioni ‘bianche’, ovvero al momento solamente la Sardegna. E tutte le regioni che avranno una incidenza settimanale di contagi superiore a 250 positivi su 100mila abitanti verranno inserite nell’area rossa attraverso ordinanze del Ministro della Salute: un modo per rendere automatico il passaggio, senza dover passare per un Consiglio dei ministri.