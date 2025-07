La Fortitudo Moncada Agrigento annuncia con entusiasmo l’arrivo in maglia biancazzurra di Matteo Cagliani, nuovo e importante tassello del roster che affronterà la stagione 2025/26.

Classe 2003, proveniente da Treviglio, Cagliani è un esterno poliedrico capace di ricoprire più ruoli sul perimetro. Guardia, playmaker o anche ala piccola all’occorrenza, è una vera combo nei ruoli 2/3, con spiccate doti di adattabilità e lettura del gioco.

Giocatore di grande personalità, Cagliani unisce qualità fisiche a un forte spirito di squadra. Dotato di leadership naturale e di una spiccata sensibilità tattica, sarà in grado di dare un contributo concreto su entrambi i lati del campo, mettendosi al servizio dei compagni anche in fase difensiva, dove si distingue per l’atteggiamento e la concentrazione.

Il nuovo innesto ha già avuto modo di lavorare con coach Devis Cagnardi a Bergamo e ha vestito la maglia delle Nazionali giovanili, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano della sua generazione.

La Fortitudo abbraccia così un giovane di talento e prospettiva, con l’obiettivo di continuare a costruire una squadra funzionale e competitiva per il gioco voluto dallo staff tecnico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp