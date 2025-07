È passato tanto tempo da quando l’ultima campanella suonò per la classe 5B della scuola “Scifo” dell’Istituto Capuana. Trentasette anni, per essere precisi. Ma nonostante gli anni, il legame che univa questi compagni di scuola è rimasto intatto. E così, in una calda sera d’estate, il gruppo si è ritrovato in una pizzeria di Aragona, le Maccalube, per fare un tuffo nel passato, grazie a una vecchia foto e a un semplice passaparola che ha fatto da motore a questo incontro tanto atteso.

Da alunni, oggi si sono ritrovati in ruoli diversi: imprenditori, poliziotti, insegnanti, cuochi, OSS, parrucchieri, avvocati e liberi professionisti. Un mix di professioni e storie, che ha dimostrato come la vita abbia preso strade diverse per ciascuno di loro. Eppure, alla chiamata, tutti hanno risposto con entusiasmo, ricordando con affetto anche quei compagni che non sono più con noi.

Le risate sono state tante, e i ricordi sono riaffiorati improvvisamente: le vecchie maestre, Adele Sorrentino e Alfonsa D’Alessi, i lavoretti fatti in classe per le ricorrenze, i compiti delle vacanze. Momenti che sembrano appartenere a un’altra epoca, ma che sono tornati a vivere in quella serata come se il tempo non fosse mai passato. Un vero e proprio salto nel passato, che ha permesso a tutti di rivivere quei giorni con la stessa intensità e freschezza di allora.

La promessa di fine serata è stata chiara: non perdiamoci di vista. Perché, sebbene il tempo passi, la voglia di stare insieme non cambia mai. Il legame che unisce questi ex compagni è più forte che mai, e la serata è stata solo un altro capitolo di una storia che non smette di crescere, anche a distanza di tanti anni.

Un incontro che ha dimostrato che, alla fine, le vere amicizie non si perdono mai.

