A due mesi da crollo di parte dell’edificio dell’ex ospedale civico della via Atenea, interessato da lavori di ristrutturazione per divenire sede di alcuni Corsi di laurea, il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Dimiri, fa il punto della situazione: “Gli Uffici dell’Ateneo di Palermo, informati del crollo dell’edificio della via Atenea, ad Agrigento, destinato a sede di diversi Corsi di Laurea dell’Università di Agrigento, si sono prontamente attivati presenziando alle prime operazioni effettuate da parte dei Vigli del Fuoco, della Protezione civile e del comando provinciale dei Carabinieri, fornendo indicazioni finalizzate alla perimetrazione delle aree interessate dal crollo.

Sono stati coinvolti i Dipartimenti universitari di Ingegneria e Architettura al fine di fotografare con l’ausilio di strumentazioni di alta precisione lo stato delle aree interessate dal dissesto e individuare eventuali interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza dell’edificio di proprietà dell’Ateneo e delle aree limitrofe.

L’Area Edilizia dell’Università, incaricata per la custodia giudiziaria delle aree interessate dal sequestro, ha fornito alla Procura di Agrigento la documentazione tecnica dalla stessa richiesta, unitamente ai provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti per l’esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale.

L’Ateneo ha fornito e fornirà all’Autorità Giudiziaria ogni utile contributo ritenuto necessario per l’accertamento delle cause del crollo e di eventuali responsabilità e si augura che l’Area possa essere dissequestrata nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il completamento dei lavori e restituire alla città l’edificio che sarà sede di diversi Corsi di Laurea. In merito si precisa che i lavori sono in fase di ultimazione, rimanendo da completare la realizzazione dei collegamenti verticali ed orizzontali nell’atrio interessato dal crollo, nonché le sistemazioni esterne ed alcune opere accessorie”.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Agrigento, sono ancora in corso e stanno acquisendo tutta la documentazione relativa ai lavori recenti per accertare eventuali responsabilità. Al momento, la combinazione di interventi edilizi recenti e la fragilità strutturale del sito appare la spiegazione più accreditata per il crollo.

Non si escludono, inoltre, concause di natura strutturale e idrogeologica, considerando la storica vulnerabilità del centro storico di Agrigento a fenomeni di dissesto e frane, come già emerso in altri casi analoghi nel passato.I Dipartimenti di Ingegneria e Architettura dell’Università di Palermo, adottano un approccio multidisciplinare e tecnologicamente avanzato per valutare lo stato delle aree colpite. La valutazione dello stato delle aree colpite si basa su rilievi digitali avanzati, analisi strutturali e dei materiali, monitoraggio continuo e modellazione virtuale, in stretta collaborazione con le autorità giudiziarie e di protezione civile. Questo approccio integrato garantisce una diagnosi accurata e la pianificazione di interventi efficaci per la sicurezza e la futura riqualificazione dell’area.

Prima del crollo, la data di completamento era fissata per giugno 2025, dopo precedenti slittamenti dovuti a problematiche logistiche e strutturali che avevano già posticipato la fine lavori dalla fine dell’estate 2024.Attualmente, la ripresa e il completamento dei lavori dipendono dalla conclusione delle indagini e dal dissequestro dell’area. Le istituzioni universitarie auspicano una rapida risoluzione per poter ultimare le opere e restituire l’edificio alla città, ma al momento non è possibile indicare una data certa fino al termine delle verifiche tecniche e giudiziarie

