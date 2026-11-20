Ancora un furto negli uffici dell’ex ospedale di via Giovanni XXIII ad Agrigento, dove nella notte è andato in scena l’ennesimo raid vandalico e predatorio. Nel mirino dei ladri sono finiti nuovamente i distributori automatici di bevande e snack, scardinati e svuotati del denaro contante lungo tutti i piani della struttura. Si tratta del quarto episodio registrato negli ultimi mesi ai danni dello stabile pubblico.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sono introdotti nell’edificio agendo indisturbati e colpendo con rapidità. Oltre al furto del denaro — il cui importo è ancora in fase di quantificazione — i responsabili hanno provocato pesanti danni strutturali alle apparecchiature, forzandone le gettoniere prima di dileguarsi. A dare l’allarme è stato il sistema di sicurezza della struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. I militari stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori della serie di colpi.

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