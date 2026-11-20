Aveva un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite consentito e nascondeva un tirapugni l’operaio agrigentino di 34 anni bloccato dai carabinieri dopo un tentativo di fuga in pieno centro. L’uomo è stato denunciato a piede libero dai militari della sezione Radiomobile con le accuse di guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Per lui è scattato anche il ritiro immediato della patente.

L’episodio risale all’altra sera. Tutto è partito da uno scontro tra due auto in via Francesco Crispi, fortunatamente senza feriti. Anziché fermarsi per prestare soccorso e fornire le generalità, il 34enne ha innestato la marcia allontanandosi rapidamente.

Decisiva la prontezza della donna alla guida dell’altro mezzo, che ha subito chiamato il 112 fornendo modello dell’auto e direzione di fuga. Una gazzella della Radiomobile ha intercettato e fermato il veicolo pochi istanti dopo in via Acrone, vicino alla stazione ferroviaria. Dai controlli con l’etilometro e dalla perquisizione sono poi emersi il pesante stato di alterazione e il possesso dell’arma impropria.

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