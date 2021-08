UDC: Cordoglio di Cesa e Terrana per la scomparsa dell’ On. Lo Giudice.

“La scomparsa dell’ On.Calogero Lo Giudice ci rattrista, è stato un punto di riferimento per la famiglia dei democratici cristiani, un uomo impegnato in politica e nel mondo accademico che ha saputo tradurre nei diversi ruoli svolti i valori democratici cristiani con coerenza, impegno e dedizione, esprimiamo il più sentito cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che con lui hanno condiviso il percorso politico.” Lo rendono noto congiuntamente il Segretario Nazionale dell’ Udc Lorenzo Cesa e il Segretario Regionale Decio Terrana. “Il suo esempio di vita e la sua attività politica devono rappresentare per le nuove generazioni un punto di riferimento ideale e di profondo attaccamento alle istituzioni, che con grande competenza e spirito di servizio ha rappresentato”.