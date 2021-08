Scontro vicino San Leone, ferito motociclista

Un motociclista di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo via Cavaleri Magazzeni, a San Leone. L’uomo, di 49 anni, viaggiava in sella ad una moto di grossa cilindrata. L’impatto con un’autovettura. Il centauro con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato traumi sparsi, e per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che si sono occupati dei rilievi. Quanto è avvenuto in serata è il quarto incidente stradale che si registra nell’arco della giornata in provincia di Agrigento, tre dei quali, sulla Statale 115. Uno si è verificati tra Agrigento e Porto Empedocle, un altro nella zona che porta ai lidi empedoclini, e poi ancora sempre sulla statale 115, all’altezza del bivio di Naro.