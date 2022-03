Ucraina, il pullman con 57 profughi arrivato a Favara

E’ arrivato a Favara il pullman della missione umanitaria “Favara for Ukraine” con 57 profughi ucraini scappati dalla guerra. Ad accoglierlo il sindaco Antonio Palumbo, e tanti cittadini favaresi, con in testa la sedicenne Carla Bartoli, che ha pensato e portato a termine la raccolta fondi per aiutare e soccorrere donne e bambini in fuga dalla guerra.

Diciotto dei 57 profughi resteranno a Favara, ospiti in abitazioni privati, e al convento dei frati minori di “Sant’Antonio”, quindici in una associazione di San Cataldo, quattro andranno dai familiari a Riesi, 8 ad Agrigento nel quartiere agrigentino di Cannatello, due ad Aragona, e 10 a Bivona grazie ad una Coop Onlus locale.

Il pullman prima di arrivare a Favara è passato dal drive-in dell’Asp, allestito nella zona industriale di Agrigento, e tutti quanti sono stati sottoposti al tampone Covid-19.