Akragas-Misilmeri: importante posta in palio per i biancazzurri

Domani gara particolarmente difficile per l’Akragas che affronterà allo stadio Esseneto la Don Carlo Misilmeri, terza in classifica. Con appena sei partite ancora da disputare per la conclusione del campionato, una vittoria permetterebbe ai biancazzurri di mettere una seria ipoteca per la conquista del secondo posto, garantendosi il miglior piazzamento per la disputa dei play-off. La Don Carlo cercherà sicuramente di rendere dura la vita all’Akragas contando particolarmente sulle prestazioni di due ex biancazzurri, Concialdi e Tiscione. Nella gara disputata nel girone di andata terminò 1 – 1 con reti di Concialdi e Maiorano. La squadra di Misilmeri ha ritrovato i tre punti domenica scorsa contro la Parmonval dopo due settimane di stop a causa delle sconfitte contro il Canicattì e la Mazarese, nelle quali ha subito sette reti. Nell’Akragas tornerà a disposizione il difensore Gianpaolo Tuniz, pertanto per mister Terranova ci sarà l’imbarazzo della scelta, considerato che anche in assenza di giocatori importanti la squadra ha disputato ottime partite, confermate dai brillanti risultati ottenuti nelle ultime cinque gare giocate. Domani all’Esseneto, grazie all’invito rivolto alle scuole calcio di assistere gratuitamente alla gara e all’importanza della posta in palio, si prevede maggiore afflusso di pubblico.