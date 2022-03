Covid in provincia di Agrigento: un morto e contagio stabile con 1.005 nuovi casi

C’è un altro decesso per Covid, a Licata, e contagio stabile con 1.005 nuovi casi positivi, a fronte di 2.920 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 69.756 (1 marzo 2020 – 18 marzo 2022). In totale i guariti sono 57.121. Gli attuali positivi salgono a 12.143, di cui 12.102 in isolamento domiciliare, e 41 ricoverati in ospedale. Scendono nuovamente a 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 26 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 11 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 493 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 321.889 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 18 marzo 2022 sono 1.634.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 18 marzo: Agrigento 9.072 (1.634 attuali contagiati, 7.395 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 346 (68 attuali contagiati, 277 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.070 (232 attuali contagiati, 832 guariti e 6 deceduti); Bivona 390 (89 attuali contagiati, 300 guariti e 1 deceduto); Burgio 258 (15 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 240 (12 attuali contagiati, 225 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 427 (34 attuali contagiati, 387 guariti, e 6 deceduti); Camastra 383 (71 attuali contagiati, 307 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.154 (133 attuali contagiati, 1.019 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.879 (363 attuali contagiati, 1.498 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.455 (1.531 attuali contagiati, 5.869 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.230 (271 attuali contagiati, 953 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 515 (83 attuali contagiati, 426 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 517 (71 attuali contagiati, 442 guariti e 4 deceduti); Cianciana 424 (59 attuali contagiati, 359 guariti e 6 deceduti); Comitini 148 (25 attuali contagiati, e 123 guariti); Favara 6.527 (1.341 attuali contagiati, 5.157 guariti e 29 deceduti); Grotte 848 (171 attuali contagiati, 674 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 197 (21 attuali contagiati, 175 guariti e 1 deceduto); Licata 5.770 (765 attuali contagiati, 4.967 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 170 (13 attuali contagiati, 156 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.491 (353 attuali contagiati, 1.125 guariti e 13 deceduti); Montallegro 386 ( 104 attuali contagiati, 276 guariti e 6 deceduti); Montevago 259 (47 attuali contagiati, 210 guariti e 2 deceduti); Naro 1.029 (117 attuali contagiati, 900 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.626 (809 attuali contagiati, 3.784 guariti e 33 deceduti); Porto Empedocle 2.916 (660 attuali contagiati, 2.240 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.294 (248 attuali contagiati, 1.041 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.128 (356 attuali contagiati, 1.754 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.179 (349 attuali contagiati, 1.816 guariti, 14 deceduti); Realmonte 754 (168 attuali contagiati, 582 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.402 (380 attuali contagiati, 2.991 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 503 (42 attuali contagiati, 434 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 372 (82 attuali contagiati, 282 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.275 (154 attuali contagiati, 1.115 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 154 (41 attuali contagiati, e 113 guariti); Santa Elisabetta 246 (68 attuali contagiati, 177 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 866 (122 attuali contagiati, 734 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 480 (51 attuali contagiati, 426 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.775 (761 attuali contagiati, 3.972 guariti e 42 deceduti); Siculiana 908 (190 attuali contagiati, 712 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 143 (17 attuali contagiati, 125 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.