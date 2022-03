Ucraina, avviata in Sicilia la Rete per i profughi

“La Sicilia è pronta a gestire il flusso di profughi ucraini costretti a fuggire dal conflitto in corso ai confini dell’Europa” Ad annunciarlo il presidente della Regione Nello Musumeci dopo un incontro a cui hanno preso parte i dirigenti generali dei dipartimenti regionali della Protezione civile, della Famiglia, dell’Osservatorio epidemiologico e il responsabile dell’Ufficio speciale dell’Immigrazione. Alla riunione, che segue quella di ieri con la Protezione Civile nazionale, sono stati invitati anche la Prefettura di Palermo e l’Anci Sicilia.

“La Regione si farà carico di coordinare la Rete di aiuti – continua il governatore -, istituendo un’apposita Cabina di regia per l’accoglienza, l’organizzazione logistica degli aiuti umanitari e l’assistenza sanitaria, con il coinvolgimento diretto delle Prefetture e dell’Anci. Proprio per dare seguito alle esigenze manifestate dal Console generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, ho convocato stamane una riunione operativa in videoconferenza per affrontare le problematiche connesse al conflitto in Ucraina e concertare ogni misura idonea a dare accoglienza, aiuti e assistenza sanitaria ai profughi ucraini”.

“Un ruolo di primaria importanza – prosegue Musumeci – potrà essere svolto dalle amministrazioni comunali. Coopereremo, inoltre, con le nove prefetture dell’Isola fornendo collaborazione e coordinando gli aspetti logistici, assieme alla nostra Protezione civile, per la distribuzione di farmaci e di ogni genere di prima necessità e perché i rifugiati possano avere tutta l’assistenza di cui necessitano. Con l’auspicio che, al più presto, la aggressione della Russia alla Ucraina possa cessare, con la vittoria della diplomazia”.