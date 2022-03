In stato vegetativo dopo incidente: scattano tre condanne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, ha condannato a 2 anni di reclusione l’ex capo dell’Utc di Licata, Vincenzo Ortega, e due dipendenti dello stesso Municipio, Salvatore Bugiarda e Antonio De Marco, per lesioni personali gravissime. I tre sono stati inoltre condannati al pagamento di una provvisionale di 5mila euro subito esecutiva in favore della parte civile.

Il processo è quello scaturito da un incidente stradale avvenuto nel novembre 2016, in via Umberto II a Licata. A causa dello scontro tra due autovetture, una giovane rimase in uno stato vegetativo permanente. Tra le cause dell’incidente il manto stradale rovinato con la presenza di avvallamenti. Un quarto imputato, Antonio Peruga, il conducente dell’altra auto coinvolta, è stato invece assolto.