Akragas-Castellamare: una sfida che potrebbe valere il secondo posto in classifica

Dopo aver ottenuto tre vittorie in altrettante partite, l’Akragas si appresta ad affrontare, domenica 6 marzo, il Castellammare per continuare nella striscia vincente. Questo confronto da ai biancazzurri la possibilità di riconquistare il secondo posto in classifica. La vittoria di Casteltermini, infatti, ha riportato la squadra agrigentina ad un solo punto dal Misilmeri che, con la sconfitta interna contro il Canicattì, dopo aver pareggiato la settimana precedente con la Pro Favara, ha rallentato la sua corsa. Per questo motivo l’Akragas domenica ha l’obbligo di conquistare l’intera posta in palio e approfittare di un altro passo falso del Misilmeri, impegnato fuori casa contro la Mazarese. Per l’Akragas, comunque, l’avversario non è da sottovalutare in quantoil Castellammare occupa l’ottavo posto in classifica. La squadra trapanese ha conquistato, però, un solo punto nelle ultime quattro giornate e pertanto, a differenza dei biancazzurri, sta attraversando un periodo assolutamente negativo. Inoltre per l’Akragas il confronto con il Castellammare riveste particolare importanza a causa della sconfitta immeritata della gara di andata che ancora brucia. Nell’Akragas rientrerà, dopo due turni di stop,Maiorano che sostituirà lo squalificato Piyuka. Comunque, dopo tre vittorie consecutive l’entusiasmo dei tifosi è evidente e pertanto c’è la speranza di vedereuna maggiore presenza di pubblico sugli spalti dell’Esseneto.