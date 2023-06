Uccise agricoltore a bastonate insieme al marito e al figlio: condannata a 22 anni

Diventa definitiva la condanna a 22 anni di reclusione per Ansioara Lupascu, 42 anni, originaria della Romania, coinvolta nell’omicidio dell’agricoltore Constantin Pinau, massacrato a colpi di zappa e bastone nell’estate 2018 a Naro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che si è pronunciata per la seconda volta dopo un iter giudiziario lungo e complesso. La donna è stata ritenuta colpevole anche di lesioni ai danni della moglie di Costantin, picchiata anche lei con dei bastoni nell’agguato in cui restò ucciso il marito. Dopo la condanna la donna è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Naro. Anisoara Lupescu, era l’unica imputata del processo che si è celebrato col rito ordinario. Nello stralcio abbreviato sono stati processati il marito ed il figlio dell’imputata: Vasile Lupascu, 48 anni, e Vladut Vasile Lupascu, 23 anni, condannati a 30 anni di carcere.