Scala dei Turchi, turisti restano bloccati e con loro anche due soccorritori: tutti salvati dal Saf

Due turisti statunitensi attraverso una proprietà privata si sono avventurati per raggiungere la della Scala dei Turchi, a Realmonte. Durante il percorso a causa della pioggia sono rimasti bloccati in un sentiero impervio a pochi metri dalla scogliera di marna bianca. Uno dei due è pure scivolato. Sono state alcune persone a dare l’allarme al 112. Sul posto per soccorrerli sono intervenuti il personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle e i sanitari del 118. Due soccorritori li hanno raggiunti a loro volta sono rimasti anche loro intrappolati.

Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della Stazione di Realmonte e della Radiomobile della città dei Templi. Nella zona è giunto anche un velivolo dell’Aeronautica con a bordo due tecnici specializzati del soccorso alpino. Il velivolo militare partito dall’aeroporto di Boccadifalco, ha tentato il recupero con un verricello. Senza successo. I pompieri si sono messi all’opera via terra e, inizialmente, non sono riusciti a raggiungerli.

Cosa che però sono poi riusciti a fare i vigili del fuoco del nucleo Saf, di fatto, portando in salvo ad uno ad uno i quattro. A parte il grosso spavento e qualche graffio per fortuna stanno tutti bene. Sono stati presi in consegna dal personale sanitario e curati direttamente sul posto. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco del Saf. Ad assistere fino all’ultimo alle operazioni di soccorso il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca.