Le indagini hanno permesso di fare piena luce sulla morte dell’80enne Maria Basso. I carabinieri della stazione di Aci Castello hanno arrestato una pronipote di 58 anni, accusata di averne causato il decesso per ottenere la sua eredità. Fondamentali sono state le dichiarazioni dell’anziana, acquisite dai militari dell’Arma in punto di morte, il giorno prima del decesso.

Questo ha permesso di ricostruire che la vittima era stata portata fuori a pranzo dalla pronipote e avesse mangiato un piatto di spaghetti e un dolce che ne avrebbero poi provocato la morte. Cibo che la donna infatti non avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati, facendo ricondurre il decesso a cause naturali per potere beneficiare dell’eredità.

Il decesso dell’80enne sarebbe stato l’epilogo di un disegno criminale dell’indagata che si era fatta prima nominare procuratrice speciale e poi testamentaria universale, in modo da impadronirsi della cospicua eredità della donna.