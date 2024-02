Una portalettere è stata morsa da un cane mentre era in servizio. I fatti si sono verificati in via Lucio de Anizi a Licata. La donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a causa della ferita e delle escoriazioni riportate. E’ stata giudicata guaribile con una prognosi di otto giorni.

Nei giorni scorsi altre due donne con i bambini piccoli sono state aggredite dai cani randagi davanti l’ingresso della scuola “Salvatore Quasimodo”, nel quartiere Oltreponte di Licata. Le urla delle maestre e dei collaboratori scolastici hanno evitato il peggio mettendo in fuga gli animali.