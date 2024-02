Il servizio andrà in onda su RAI 1 durante il programma “Uno Mattina in Famiglia” domenica 3 marzo

Kolymbethra che in greco significa ‘piscina’ è il nome del ‘Giardino’ ubicato nella “Valle dei Templi” di Agrigento e che ha affascinato da secoli viaggiatori, studiosi e turisti provenienti da tutto il Mondo.

Il giardino viene gestito da oltre venti anni dal “Fondo per l’Ambiente Italiano” (FAI) che è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975, sul modello del “National Trust” inglese, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Da diversi anni i media sia nazionali che esteri raccontano il valore storico – paesaggistico – culturale e ambientale del “Giardino della Kolymbethra” come è avvenuto nella registrazione di ieri e che verrà trasmessa il 3 marzo 2024 su RAI 1 durante il programma di successo “Uno Mattina in Famiglia” dove si parlerà anche del “Mandorlo in Fiore 2024” il “Festival Internazionale Folclorìstico” che si svolge ogni anno ad Agrigento la “Capitale della Cultura Italiana 2025”.

Infatti la dott.ssa Federica Salvo, Responsabile Gestione della Kolymbethra, nella sua intervista durante la registrazione ha ripercorso tutta la storia del giardino ed ha parlato dell’impegno del FAI per la sua rinascita e valorizzazione turistica e culturale.

Secondo il Responsabile della Gestione agronomica paesaggistica FAI – Kolymbethra il dott. Giuseppe Lo Pilato: “La mostra dei sedici frutti antichi del nostro giardino faranno conoscere al pubblico televisivo i loro meravigliosi colori che sanno anche degli intensi profumi e sapori mediterranei della loro polpa. Sarà quindi un’importante occasione di valorizzazione della bellezza della nostra terra grazie all’impegno di Rai Uno e del conduttore televisivo Paolo Notari che ne è rimasto profondamente affascinato”.

Giacomo Palermo

