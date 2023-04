Uccide il cane gettandolo dal balcone di casa: denunciato

Ha volontariamente gettato il proprio cane dal balcone di casa, al secondo piano di uno stabile, causandone la morte dell’animale. Teatro del brutale gesto la zona a valle della via Manzoni, nel rione del Campo Sportivo, ad Agrigento. Gli abitanti alla vista di quella terribile scena hanno allertato il 112. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, appena giunti sul posto, a conclusione di una breve attività d’indagine hanno fermato il padrone del cane. Si tratta di un pensionato settantenne, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di uccisione di animale. L’uomo senza alcun motivo avrebbe afferrato il suo cagnolino lanciandolo dal balcone.