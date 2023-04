Utenze e trasloco: ecco tutti i consigli

Internet è diventato sempre più importante, specie all’interno della propria abitazione. Si pensi a chi lavora quasi tutta la settimana in smart-working, necessitando proprio della rete per svolgere il proprio lavoro. Se si è in questa situazione, al momento del trasloco, l’aspetto principale, prima della sottoscrizione di un contratto, è verificare la copertura adsl della propria abitazione su Adsl-Test.it: nello specifico, se non si ha dapprima contezza della banda garantita da un determinato operatore, è preferibile non sottoscrivere alcun contratto. Infatti, si corre il rischio di avere una connessione lenta, a causa della quale non è possibile svolgere alcuna attività.

Internet in casa, infatti, non è importante solo per la scuola o per il lavoro: ad oggi, sono molteplici le apparecchiature che, senza una connessione impeccabile, non riescono a garantire il meglio di sé. Basti pensare ai dispositivi smart che servono per accendere o spegnere le luci, o quelli utilizzati per la sicurezza, o, ancora, alla possibilità di guardare in streaming un film dai vari dispositivi di casa. Come internet, anche luce e gas necessitano di particolare attenzione, non solo per il risparmio economico, ma anche per la qualità dei servizi.

Verificare il budget per le utenze

Una volta stabilito il budget da destinare alle utenze, è possibile verificare online i prezzi migliori prima di sottoscrivere qualsiasi contratto. Per la rete internet è bene visionare anche la qualità del segnale del servizio adsl o fibra offerto. L’operazione di verifica della copertura internet di casa, o comunque della zona, non è così difficile come si crede. Soprattutto per coloro che si apprestano a trasferirsi, è importante prendere in considerazione questo aspetto per non sprecare soldi inutili e sottoscrivere un contratto non performante. In questo modo, ci si può già fare un’idea di quello cui si andrà incontro. Inoltre, qualora la copertura non sia reputata sufficiente, basterà rivolgersi altrove per avere la certezza di trovare la qualità del segnale adatta alle proprie necessità. Bastano giusto pochi click per togliersi ogni dubbio e conoscere la massima velocità di download di ogni operatore per scegliere la tecnologia migliore al giusto prezzo. Come per internet, anche per luce e gas è bene verificare il prezzo che si andrà ad affrontare mensilmente, prima di procedere a contattare l’operatore prescelto.

Verificare le tempistiche dei nuovi contratti

La copertura a banda larga, nonostante gli sforzi dei vari operatori, non è ancora un servizio di cui tutti possono usufruire. Del resto, nonostante in molti promettano la velocità che solo determinate strutture riescono a garantire, in realtà c’è ancora gran parte della popolazione che è rimasta ferma al servizio e alla qualità garantita dal vecchio ADSL. Pertanto, è bene diffidare da chi promette internet ad alta velocità, download e streaming senza problemi. Ci sono tempistiche necessarie prima dell’allaccio delle nuove utenze: in particolare, internet richiede generalmente almeno una settimana per poter essere connesso, così come luce e gas richiedono qualche giorno prima dell’attivazione. Si tratta, ovviamente, di tempistiche che devono essere pertanto calcolate prima di procedere al trasloco effettivo.

La sottoscrizione degli abbonamenti più convenienti

Solo dopo le effettive verifiche ritenute opportune per avere il meglio dei servizi al prezzo previsto è consigliabile sottoscrivere un contratto, anche se è sempre bene considerare che ci possono essere dei guasti in loco che impediscono la fruizione di questi servizi. Anche un temporale, o comunque una perturbazione, potrebbe essere in grado di rovinare la qualità del segnale, seppur si tratti di malfunzionamenti temporanei, che comunque si risolvono nel tempo necessario per poter procedere all’intervento ritenuto dall’azienda più opportuno, o, ancora, dei lavori di ripristino, che potrebbero rendere il gas o la luce impossibili da utilizzare.