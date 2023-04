Blitz antidroga: 36enne condannato, arrestato e portato in carcere

E’ stato riconosciuto responsabile di detenzione e produzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. I carabinieri della Stazione di Grotte hanno arrestato il commerciante ambulante, Davide Licata, trentaseienne, nato ad Agrigento ma residente a Racalmuto. Data esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo. Licata è stato condannato definitivamente e parte della pena l’ha già scontata tra il carcere e i domiciliari. Adesso è tornato in cella per espiare il residuo della condanna per complessivi 2 anni, 1 mese e 28 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Il trentaseienne, insieme ad altri tre agrigentini, è rimasto coinvolto nel blitz antidroga denominato “Lampedusa”.