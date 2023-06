Ubriaco si sdraia in mezzo alla strada e blocca l’ingresso per l’ospedale: denunciato

Dopo avere eccessivamente abusato di alcolici si è sdraiato in mezzo alla strada, costringendo le auto a fermarsi e bloccando l’area di ingresso per l’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Poi improvvisamente all’intervento della polizia ha iniziato ad offendere pesantemente gli uomini in divisa. Gli agenti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un uomo di nazionalità marocchina. Deve rispondere delle ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta. L’extracomunitario, l’altra sera, con la mente offuscata dal quantitativo di alcolici consumati, si è coricato sul manto stradale non permettendo il transito ai veicoli diretti in ospedale. All’arrivo dei poliziotti anziché rialzarsi, s’è messo ad insultare gli agenti, rifiutando di farsi identificare.