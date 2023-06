Ladri si intrufolano in un magazzino e rubano tutti gli attrezzi da lavoro

Qualcuno è riuscito, dopo aver forzato la porta d’ingresso, a penetrare in un magazzino rurale, in contrada “Salinella” a Cattolica Eraclea, ed ha rubato tutti gli attrezzi di lavoro che vi erano custoditi. L’immobile è di proprietà di un pensionato di 77 anni. A denunciare il furto, recandosi alla Stazione dei carabinieri di Cattolica Eraclea, è stato il genero dell’anziano. Il danno provocato non è stato ancora quantificato. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare ad identificare i malviventi.