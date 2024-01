Fuori di sé a causa dei fumi dell’alcol ha sfondato con una testata una parete di cartongesso e provocato la rottura della tubazione dell’acqua e l’allagamento del pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Ad evitare il peggio il provvidenziale e tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì. L’individuo che si è reso protagonista di un autentico momento di ‘follia’ è un disoccupato, trentottenne, di Castrofilippo.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Deve rispondere anche per quest’ultima ipotesi di reato perché ha costretto medici e infermieri a sospendere le cure degli altri pazienti al fine di placarlo. Dopo aver iniziato ad agitarsi, rifiutando le cure ha inveito contro medici ed infermieri e poi si è scagliato contro la parete in cartongesso.