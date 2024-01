Il pubblico ministero di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna a sei mesi di reclusione nei confronti del datore di lavoro di un operaio, che rimase gravemente ferito durante l’installazione e la posa di alcuni tubi di scarico in un’abitazione a Favara. L’imputato è difeso dall’avvocato Salvatore Virgone. Il prossimo 25 marzo il giudice del Tribunale di Agrigento, Agata Genna emetterà la sentenza. L’incidente si verificò sabato 11 marzo 2017, in via Montana, traversa di viale Pietro Nenni a Favara. L’operaio, all’epoca dei fatti sessantenne, cadde dal secondo piano dello stabile rovinando al suolo da un’altezza di oltre otto metri. Rimase gravemente ferito finendo anche in coma.