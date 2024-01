Il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto di una quarantaduenne di Licata accusata di minacce, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma. L’indagata negli scorsi giorni si è resa protagonista di una aggressione ai danni di un poliziotto in servizio al Commissariato di Licata.

La donna viaggiava in sella al suo scooter quando, dopo essere stata fermata per un controllo stradale. Sin da subito ha assunto un atteggiamento irrispettoso, rifiutandosi, in un primo momento, di fornire le proprie generalità. Poi ha iniziato a minacciare gli uomini in divisa tentando di allontanarsi a piedi.

Successivamente ha colpito al volto e con dei calci alle gambe uno dei poliziotti. Da lì a poco è stata tratta in arresto. L’agente aggredito ha riportato dei traumi ed ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. I medici lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di cinque giorni.