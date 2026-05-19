Si è messo alla guida dopo avere bevuto e avrebbe provocato un incidente stradale finendo poi per aggredire i carabinieri intervenuti per gli accertamenti di rito. È accaduto a Raffadali nei pressi di via Porta Agrigento, dove un cinquantacinquenne disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato posto ai domiciliari.

Il fatto è accaduto, domenica sera. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo dopo avere alzato di parecchio il gomito, si è messo al volante della sua autovettura. All’improvviso ha urtato un altro mezzo. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Durante le fasi successive all’incidente il 55enne ha opposto resistenza.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo. L’uomo aveva un tasso alcolemico, addirittura quasi 4 volte il limite consentito dalla legge.

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