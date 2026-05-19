I carabinieri della Compagnia di Canicattì, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia – querela presentata dall’autista, hanno rintracciato l’uomo che ha mandato in frantumi il parabrezza di un bus a colpi di stampella. Si tratta di un cinquantaduenne di nazionalità rumena, residente a Palma di Montechiaro, di fatto domiciliato a Canicattì, disoccupato. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di danneggiamento.

Il fattaccio è avvenuto alla stazione degli autobus di Largo Aosta a Canicattì. L’uomo ha preteso di salire sull’autobus senza il biglietto e quando il conducente gli ha chiesto di pagare il tagliando è andato in escandescenza, rompendo il parabrezza del mezzo di trasporto a colpi di stampella. Il 52enne era stato denunciato una prima volta ad Agrigento dalla polizia perché sorpreso a urinare nell’area attorno a Porta di Ponte, per atti contrari alla pubblica decenza.

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