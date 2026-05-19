La Procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagati, l’uomo che si trovava alla guida dell’Audi coinvolta nel tragico incidente stradale costato la vita ai due giovani turisti americani Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger.

Si tratta di un cinquantenne, di Menfi, indagato per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Lo scrive il Giornale di Sicilia. L’uomo era al volante dell’auto insieme alla figlia ventiduenne. Entrambi sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per permettere agli inquirenti di eseguire tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Nell’incidente, avvenuto domenica scorsa tra le contrade San Giorgio e Macauda, sono deceduti i due turisti americani in viaggio di nozze. Dopo aver visitato Venezia erano venuti in Sicilia, prima a Palermo poi nell’Agrigentino dove hanno trovato la morte.

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