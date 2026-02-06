Nonostante avesse consumato alcolici si è messo alla guida della sua auto e poco dopo è rimasto coinvolto in un incidente stradale che, per sua fortuna, ha provocato soltanto lievi feriti. A finire nei guai è stato uno studente diciottenne di Agrigento, residente a Raffadali, neopatentato da pochi giorni.

E’ successo nelle ore notturne in una strada periferica del comune raffadalese. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. I militari, intervenuti per i controlli di rito, hanno subito notato segni di nervosismo tali da far ipotizzare l’assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi al volante.

Sottoposto all’alcol test, il ragazzo è risultato positivo con un tasso alcolemico quasi il doppio rispetto al limite consentito. Per i neopatentati la normativa prevede il divieto assoluto di guidare dopo aver bevuto, con aggravanti ulteriori in caso di violazioni commesse nelle ore notturne.

Per il diciottenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato di ebbrezza. Contestualmente i carabinieri hanno disposto il ritiro immediato della patente, che gli era stata consegnata soltanto pochi giorni prima, ai fini della sospensione per un periodo non inferiore a sei mesi.

