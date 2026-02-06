Qualcuno ha tagliato i quattro pneumatici dell’auto del giornalista Calogero Giuffrida, nei pressi delle spiagge di Eraclea Minoa. E’ accaduto ieri pomeriggio. La vettura era parcheggiata lungo la strada d’ingresso della terza spiaggia, zona che il cronista è solito frequentare.

Il danneggiamento, come riferito dallo stesso giornalista, si e’ verificato intorno alle 18.10 ed e’ stato gia’ segnalato alle forze dell’ordine. Nelle prossime ore sara’ presentata formale denuncia alla Stazione dei carabinieri.

Giuffrida ha riferito di aver notato, nei momenti immediatamente precedenti all’episodio, una Jeep con cassone di colore scuro nelle vicinanze dell’auto. Saranno le indagini a fare chiarezza.

