“Un altro passo concreto, atteso da anni, diventa finalmente realtà. È stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello, intervento fondamentale per la messa in sicurezza e la tutela definitiva di uno dei luoghi simbolo della nostra identità culturale”. A darne notizia l’assessore comunale di Agrigento, Gerlando Principato.

Dopo mesi di progettazione, pareri, autorizzazioni e approvazioni, adesso si entra nella fase operativa vera: la gara pubblica che porterà all’apertura del cantiere. Previsto un intervento importante e strutturale. L’importo dei lavori è di 508.525,49 euro, di cui 325.495,47 euro soggetti a ribasso; 183.030,02 euro per oneri della sicurezza non ribassabili.

“La procedura è pubblicata con scadenza offerte il 26 febbraio 2026, segno che il percorso amministrativo procede con tempi certi e trasparenti – continua Principato -. Non è soltanto una gara d’appalto. È la risposta concreta a un problema che la città conosce da troppo tempo: infiltrazioni, degrado, rischi per strutture e decorazioni”. Con questi lavori saranno realizzati interventi in modo definitivo sulle coperture della torre scenica, della platea e degli ambienti di servizio, restituendo sicurezza, funzionalità e dignità al teatro.

“Come assessore ai Lavori Pubblici provo una soddisfazione particolare: perché questo risultato non nasce da annunci, ma da atti, passaggi tecnici, delibere, autorizzazioni, lavoro quotidiano. Fatti, non parole – conclude Principato -. È questo il modo giusto di amministrare: prendersi cura dei beni comuni, proteggere il nostro patrimonio storico e investire nella bellezza. Perché tutelare il Teatro Pirandello significa tutelare la memoria e il futuro di Agrigento”.

