“Esserci sempre” è il motto della polizia di Stato che sintetizza la dedizione, l’impegno e la vicinanza degli agenti ai cittadini. Come dimostra l’ultimo episodio avvenuto l’altra sera in pieno centro cittadino. Un ubriaco ha molestato una ragazza nei pressi del giardino di Porta di Ponte, all’ingresso della via Atenea. Ad accorrere in maniera fulminea i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

L’individuo è stato bloccato. Si tratta di un trentenne di nazionalità romena che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento con l’accusa di molestie e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato dopo che l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, si è avvicinato alla ragazza importunandola.

La giovane è riuscita ad allontanarsi e, notando poco distante una pattuglia della polizia, ha raggiunto gli agenti chiedendo aiuto. I poliziotti hanno immediatamente raccolto la segnalazione e avviato le ricerche riuscendo a individuare l’uomo in breve tempo. Fermato e accompagnato in caserma, ha fornito false generalità esibendo anche un documento ritenuto non valido. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, inoltre a suo carico è stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla via Atenea e dalle aree limitrofe insieme a una sanzione per ubriachezza molesta.

