I carabinieri della Compagnia di Agrigento e i poliziotti della squadra Mobile della Questura hanno avviato le indagini su un furto consumato e un altro solo tentato lo scorso fine settimana. Nel primo episodio un ignoto malvivente ha preso di mira la sede di un’associazione sportiva nel quartiere dello stadio Esseneto. Ha forzato un infisso e una volta intrufolatosi all’interno dei locali ha sottratto una somma in denaro dal registratore di cassa: circa 50 euro.

A quel punto si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. A fare la scoperta è stato responsabile dell’associazione sportiva. Non gli è rimasto altro da fare che rivolgersi al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile, i quali hanno raccolto il racconto della vittima, per quanto accaduto. Quindi è stata formalizzata la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. Avviate le indagini nel tentativo di risalire all’identità del responsabile.

E in uno stabile della via Gioeni, ignoti delinquenti hanno provato a penetrare in un appartamento approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Ma per loro sfortuna, prima di intrufolarsi dentro, sono stati disturbati dall’arrivo di alcuni vicini, e vistisi scoperti sono scappati a mani vuote. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivate le forze dell’ordine. Dei ladri, però, nessuna traccia.

Hanno avuto tutto il tempo di fuggire. Ad occuparsi delle indagini gli agenti della squadra Mobile. La speranza per risolvere il caso è rivolta alle telecamere degli impianti di videosorveglianza collocate nella zona.

