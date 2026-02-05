Dopo il lavoro di programmazione e pianificazione avviato nel 2024 e gli interventi di efficientamento energetico portati avanti nel corso del 2025, l’Amministrazione comunale di Agrigento compie oggi un ulteriore e decisivo passo in avanti verso la sostenibilità. Se il 2024 è stato l’anno dell’impostazione strategica e il 2025 quello dei cantieri e delle riqualificazioni, il 2026 sarà l’anno in cui questa visione diventa realtà concreta: il Palazzo comunale di Piazza Gallo sarà dotato di un impianto fotovoltaico a servizio degli uffici, segnando l’ingresso definitivo del Comune di Agrigento nell’era Green.

L’intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione energetica degli immobili comunali già avviato, che ha interessato scuole, uffici e strutture pubbliche con relamping Led, adeguamenti impiantistici e prime installazioni da fonte rinnovabile Il progetto esecutivo prevede la realizzazione, sulla copertura dell’edificio, di un impianto fotovoltaico da 15 kWp, composto da 27 moduli, con una produzione annua stimata di circa 18.466 kWh, destinata prevalentemente all’autoconsumo degli uffici comunali

“Abbiamo già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all’installazione, consentendo così di avviare l’opera nei tempi programmati e di consegnare alla città un edificio pubblico più moderno, efficiente e sostenibile – afferma l’assessore comunale all’Energia e Lavori Pubblici, Gerlando Principato -. I benefici saranno concreti e immediati: riduzione dei costi energetici e alleggerimento della spesa corrente per le casse comunali; maggiore comfort per i dipendenti e per i cittadini che quotidianamente frequentano gli uffici; minori emissioni di CO₂, con un contributo reale alla tutela ambientale; valorizzazione del patrimonio pubblico, che diventa esempio di innovazione e buona amministrazione”.

“Si tratta di un investimento che produce risparmio strutturale nel tempo – continua Principato -: meno bollette, meno sprechi, più risorse da reinvestire in servizi per la comunità. Questo intervento rappresenta la naturale prosecuzione del percorso già intrapreso anche in altri plessi comunali e scolastici, dove la programmazione e la manutenzione mirata hanno dimostrato come una gestione attenta e tempestiva possa migliorare qualità e funzionalità degli immobili pubblici Entriamo così in una nuova fase: non più solo manutenzione, ma transizione energetica”.

“Un Comune che produce energia pulita, riduce i consumi e guarda al futuro con responsabilità. Investire in energia rinnovabile significa investire nel benessere della città. E il Palazzo Comunale di Piazza Gallo sarà il simbolo di questo cambiamento”, conclude l’assessore comunale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp