Ubriaco ha molestato e insultato passanti, clienti e titolari di alcuni locali. I poliziotti della Questura di Agrigento in servizio per la cosiddetta “movida sicura” del sabato sera e i loro colleghi della sezione Volanti, hanno fermato un ventenne di nazionalità tunisina.

Il giovane disoccupato, residente ad Agrigento, già noto alle forze dell’ordine, aveva in atto l’ordine di allontanamento di 48 ore (noto come Dacur o Daspo urbano), provvedimento che impone di stare lontano da locali ed esercizi pubblici del centro cittadino.

Bloccato lungo in via Atenea, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repuvvlica, per violazione del Dacur.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp