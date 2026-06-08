San Leone nella prima domenica di giugno alle porte dell’estate 2026: rifiuti ovunque e spiagge devastate dalla spazzatura. “Purtroppo senza che nessuno faccia nulla o si indigni – afferma in una nota Mareamico -. La prima mission del prossimo sindaco di Agrigento dovrà essere quella di ripristinare la normalità igienico sanitaria e di decoro delle nostre spiagge, che rappresentano il punto di forza del nostro territorio”.

Secondo l’associazione ambientalista il degrado negli arenili non sarebbe riconducibile soltanto a episodi isolati di inciviltà ma alla mancanza di una programmazione costante per garantire pulizia e decoro. “E’ necessario eseguire la pulizia straordinaria degli arenili prima di pasqua e poi iniziare la pulizia ordinaria da maggio a ottobre. Non è possibile presentare agli abitanti e ai turisti una situazione di tale degrado diffuso”.

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