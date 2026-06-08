La polizia locale di Agrigento, nel corso della serata di sabato scorso, ha fatto diversi controlli mirati sui monopattini elettrici dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nella zona di Porta di Ponte, gli agenti hanno fermato e multato numerosi conducenti trovati in violazione delle norme.

Nel mirino sono finiti soprattutto i monopattini privi del contrassegno identificativo, ossia la targa prevista dalla nuova disciplina, e i conducenti sorpresi a circolare senza casco.

Le multe previste variano in base alla violazione contestata: per l’assenza del contrassegno identificativo si va da 100 a 400 euro, mentre per il mancato utilizzo del casco tra 50 e 250 euro. L’attività di controllo rientra nel piano di monitoraggio della movida e per verificare il rispetto delle nuove regole sui monopattini.

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