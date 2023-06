Ubriaco fradicio e barcollante in mezzo alla statale: camionista salvato dalla polizia

Ubriaco fradicio e a torso nudo, durante la notte, percorre a piedi la strada statale 115 nel tratto che collega Licata con Gela. Ha rischiato di essere travolto dai veicoli in transito, ma anche di causare un incidente stradale un quarantenne polacco, che è stato salvato dai poliziotti del Commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. Solo per miracolo non è stato investito da uno dei mezzi di passaggio, con il conducente costretto ad una brusca frenata. Scampato il peggio, gli agenti lo hanno raggiunto e messo al sicuro.

L’uomo, secondo la ricostruzione dell’accaduto, aveva parcheggiato il camion in un’area di sosta a poche centinaia di metri dall’ingresso per l’abitato di Licata. Ha raggiunto alcuni bar della zona e, dopo alcune ore, s’è ritrovato ubriaco. Quindi barcollante ha deciso di raggiungere l’area parcheggio dove aveva lasciato il mezzo pesante. Ma ha sbagliato strada, anziché dirigersi verso Palma di Montechiaro, s’è diretto verso Gela. Per sua fortuna l’intervento della polizia ha evitato una tragedia.

L’uomo è stato soccorso con un’autoambulanza del 118 ed è stato portato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” per fargli smaltire la sbornia.