Caos e violenza a Palma di Montechiaro: uomo aggredisce la moglie con un’accetta e ferisce agenti in una notte di terrore

E’ rientrato a casa e fuori di sé ha aggredito la moglie cercando di colpirla anche con una accetta. La donna è riuscita a scappare, trovando rifugio nell’abitazione dei genitori. Ma è stata inseguita ed ha rischiato grosso. E’ stato un sabato sera di caos e panico a Palma di Montechiaro, dove un trentaquattrenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale e danneggiamento. L’esagitato nella fuga ha anche tamponato un’autovettura in sosta e poi ha causato un incidente stradale. Quando i poliziotti del Commissariato cittadino sono intervenuti, l’uomo si è scagliato contro di loro. Due agenti sono rimasti feriti ed hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. I medici hanno diagnosticato ad entrambi traumi sparsi su varie parti del corpo giudicati guaribili con prognosi rispettivamente di sette e dodici giorni. L’auto di servizio della polizia è stata danneggiata.