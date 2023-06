Eseguita l’autopsia sulla salma di Enzo Lattuca: confermato nessuna traccia di violenza

E’ stata eseguita, nel pomeriggio, l’autopsia sulla salma di Vincenzo Lattuca, il quarantatreenne di Favara morto martedì sera, appena giunto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dopo essere stato colto da malore improvviso. Ad occuparsi dell’esame autoptico il medico legale Alberto Alongi, assieme ad un tossicologo. Come anticipato, già da Agrigento Oggi, e l’autopsia l’ha confermato, sul corpo della vittima non sono state riscontrate tracce di violenze. Il decesso sarebbe sopraggiunto per overdose di eroina.

Bisognerà, adesso, però, aspettare gli esiti degli esami tossicologici che dovranno stabilire di che tipo di droga il quarantatreenne ha fatto uso e quale era la composizione. Appare scontato che il tossicologo si concentrerà sul tipo di sostanze utilizzate per “tagliare” lo stupefacente. L’inchiesta sulla misteriosa morte di Enzo Lattuca, coordinata dalla Procura di Agrigento e condotta sul campo dai poliziotti della Squadra Mobile, è per spaccio di droga e morte quale conseguenza di altro reato.

Il 43enne nelle scorse settimane era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di avere ucciso la sorella e aver fatto poi sparire il cadavere, con la complicità di altri soggetti allo stato attuale ignoti, che avrebbero distrutto il cadavere.