Ubriaco crea scompiglio in un bar e si scaglia contro i carabinieri: denunciato

Dopo avere abusato di alcolici ha prima iniziato ad molestare i clienti, e al momento di pagare il conto s’è rifiutato. E all’arrivo dei carabinieri, intervenuti per riportare la calma, non ha fornito le proprie generalità, ma s’è anche opposto di salire sul veicolo della cooperativa che si occupa della gestione dell’hotspot.

Protagonista un ventenne tunisino, ospite della struttura d’accoglienza di contrada “Imbriacola”, che domenica sera ha creato il caos in un bar di via Roma a Lampedusa. L’immigrato è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza a Pubblico ufficiale.