Magazzino a fuoco: polizia e vigili del fuoco salvano inquilini stabili attigui

Il proprietario ha acceso il forno in cemento all’interno del suo magazzino di via Marocco a Licata. Il fuoco a causa probabilmente della canna fumaria otturata, s’è propagato e in pochi attimi è diventato ingestibile. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia e i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. Le fiamme, alte, hanno invaso l’intero magazzino e minacciato alcuni stabili attigui. Per questa ragione i poliziotti ed i vigili del fuoco hanno evacuato le palazzine, facendo uscire tutte le famiglie che si trovavano all’interno. Solo quando l’incendio è stato spento e la situazione è tornata alla normalità, i residenti sono stati fatti rientrare. Il magazzino è stato completamente danneggiato. All’interno c’erano vari materiali e un’autovettura.